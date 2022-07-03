Оккупанты обрушили на Славянск огненный шквал, много жертв: что известно

Россияне отметились новыми ударами по мирному городу

Оккупанты нанесли массированный удар по Славянску (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня, из-за чего много людей погибли и были ранены.

Как сообщил в своем Фейсбук руководитель городской военно-цивильной администрации Вадим Лях, обстрел в воскресенье, 3 июля, был наиболее масштабным за последнее время.

"До 15 пожаров, а также большое количество убитых и раненых. Держимся, мы вместе", — рассказал он о последствиях обстрелов.

Как сообщалось ранее, 3 июня оккупанты нанесли массированные удары по ряду населенных пунктов Украины. В частности ночью россияне опять ударили крылатыми ракетами по еще одной базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области. К счастью обошлось без жертв.

Около 4 часов утра ракеты упали также в Харькове и области из-за чего пострадали четыре человека.

А днем взрывы прозвучали в Краматорске (Донецкая область). Согласно данным из местных телеграм-каналов, россияне вели обстрел из РСЗО "Смерч" кассетными снарядами, основная часть обломков упала в частном секторе города.