Окупанти обрушили на Слов’янськ вогняний шквал, багато жертв: що відомо
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Росіяни відзначилися новими ударами по мирному місту
Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську (Донецька область) із реактивних систем залпового вогню, через що багато людей загинули та були поранені.
Як повідомив у своєму Фейсбуку керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, обстріл у неділю, 3 липня, був найбільш масштабним за останній час.
"До 15 пожеж, а також велика кількість убитих та поранених. Тримаємося, ми разом", — розповів він про наслідки обстрілів.
Як повідомлялося раніше, 3 червня окупанти завдали масованих ударів по ряду населених пунктів України. Зокрема вночі росіяни знову вдарили крилатими ракетами ще по одній базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. На щастя, обійшлося без жертв.
Близько 4 години ранку ракети впали також у Харкові та області через що постраждали четверо людей.
А вдень вибухи пролунали у Краматорську (Донецька область). За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни вели обстріл з РСЗВ "Смерч" касетними снарядами, основна частина уламків впала в приватному секторі міста.