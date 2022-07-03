Окупанти обрушили на Слов’янськ вогняний шквал, багато жертв: що відомо

Росіяни відзначилися новими ударами по мирному місту

Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську (Донецька область) із реактивних систем залпового вогню, через що багато людей загинули та були поранені.

Як повідомив у своєму Фейсбуку керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, обстріл у неділю, 3 липня, був найбільш масштабним за останній час.

"До 15 пожеж, а також велика кількість убитих та поранених. Тримаємося, ми разом", — розповів він про наслідки обстрілів.

Як повідомлялося раніше, 3 червня окупанти завдали масованих ударів по ряду населених пунктів України. Зокрема вночі росіяни знову вдарили крилатими ракетами ще по одній базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. На щастя, обійшлося без жертв.

Близько 4 години ранку ракети впали також у Харкові та області через що постраждали четверо людей.

А вдень вибухи пролунали у Краматорську (Донецька область). За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни вели обстріл з РСЗВ "Смерч" касетними снарядами, основна частина уламків впала в приватному секторі міста.