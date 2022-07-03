Росіяни знову вдарили по Одещині, але втратили склади під Чорнобаївкою: деталі

Українські захисники майстерно розправляються з технікою супротивника

Не встигли завершитись пошуково-рятувальні роботи у селищі Сергіївка, де від російських снарядів загинуло 20 людей, як окупанти знову вдарили по Одеській області. Щодо вибору місця довго не думали — у ніч проти 3 липня пальнули по черговій базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Проте на цей раз, на щастя, обійшлося без жертв.

Як зазначають в оперативному командуванні "Південь", росіяни використали радянську ракету Х-31. Нині її неточність, ймовірно, врятувала кілька життів, адже снаряд потрапив до господарської будівлі неподалік житлових будинків.

Відомо, що нічний удар окупантів обійшовся без особливих наслідків. Було зруйновано лише одну будівлю, проте значних збитків завдано не було. Після вибуху навіть не сталося пожежі, що буває вкрай рідко. Як можна зрозуміти із вищевикладеного, обійшлося і без жертв.

До речі, перш ніж випустити ракету по береговій лінії Одеси, росіяни атакували бомбардувальниками Зміїний. Судячи з усього, противник намагається повністю знищити всю залишену ним техніку та інфраструктуру острова.

Цілком ймовірно, що така активність знову показує мстиву натуру російських окупантів. Адже минулої доби українським захисникам вдалося знищити одразу два ворожі склади з боєприпасами на Миколаївщині. Потужні вибухи сталися поряд із Снігурівкою та Чорнобаївкою. До речі, пожежа в останньому населеному пункті була дуже розтиражована, адже над селом здіймалася хмара густого темного диму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Чорному морі побільшало російських кораблів. До винятково ракетних носіїв приєдналося й кілька десантних суден.