Росіяни знову потужно вдарили по Краматорську: що відомо, відео моменту

Прифронтове місто все більше страждає від окупантів

Вдень у неділю, 3 липня, під черговий удар російських окупантів потрапив Краматорськ на Донеччині.

Близько 11:30 у місті чули сильні вибухи, у кількох локаціях видно стовпи диму, тоді як серед будинків упали уламки боєприпасів.

За інформацією місцевих каналів, "прильотів" було кілька, при цьому один із них потрапив на камери відеоспостереження (зі зрозумілих причин ми зацензурили відео).

Були й інші влучення.

Вибух був дуже великий сили

Дим видно за багато кілометрів

Канал "Типовий Краматорськ" пише, що касетні частини боєприпасів приземлилися в приватному секторі, а обстріл, ймовірно, вівся з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Небезпечні уламки розкидані прямо між будинками

Краматорська міська рада настійно рекомендує не ігнорувати повітряні тривоги:

Як відомо, окупанти вже не перший місяць намагаються пробитися на Слов’янськ та Краматорськ, але безуспішно, через що вони регулярно обстрілюють ці міста. Одним із найвідоміших випадків обстрілу можна назвати удар по вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей, а ще більше сотні постраждали.

Краматорськ на карті бойових дій

Але незважаючи ні на що багато людей залишаються жити в Краматорську, і нещодавно кореспондент "Телеграфу" поспілкувався з місцевою мешканкою про це:

Як повідомляв "Телеграф", днями, за даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог знову активізувався в районі Краматорська після невеликого затишшя.