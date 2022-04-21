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Як вокзал Краматорська виглядає після трагедії: люди влаштували там меморіал (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Краматорський вокзал більше не приймає пасажирів Новина оновлена 21 квітня 2022, 10:49
Краматорський вокзал більше не приймає пасажирів

Зараз це місце жалоби та скорботи

Трагедія Краматорська, де російські військові вдарили ракетою по тисячах мирних людей, які чекали на евакуацію, ще дуже довго не забудеться. Кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій та показав, як зараз виглядає вокзал.

Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою "Точка-У" по вокзалу в Краматорську 8 квітня, поки там проходила евакуація і там знаходилося кілька тисяч осіб, — загинули десятки людей, постраждали сотні.

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Російська пропаганда у своїх найкращих традиціях заявила після обстрілу, нібито ракету випустила сама Україна, хоча окупанти самі раніше говорили, що обстрілюють вигадані "позиції націоналістів" у цьому районі. Після ракетного удару повідомлення про це почали швидко підчищати.

За останніми даними, загинуло вже 59 людей, при цьому семеро з них — діти. Багато постраждалих досі перебувають у лікарнях Дніпра на лікуванні.

Наразі вокзал у Краматорську вже не працює, а біля будівлі організували своєрідний меморіал, — принесли дитячі іграшки та квіти.

Ніхто не залишився байдужим до трагедії
Ніхто не залишився байдужим до трагедії
Люди приносять іграшки на згадку про загиблих діток
Люди приносять іграшки на згадку про загиблих діток
На цих лавках люди чекали порятунку від війни
На цих лавках люди чекали порятунку від війни
Будівля вокзалу також постраждала
Будівля вокзалу також постраждала
Поки невідомо, коли вокзал Краматорська знову прийматиме пасажирів
Поки невідомо, коли вокзал Краматорська знову прийматиме пасажирів
На вокзалі Краматорська чекали порятунку дуже багато маленьких діток
На вокзалі Краматорська чекали порятунку дуже багато маленьких діток
Тепер будівля стоїть порожня
Тепер будівля стоїть порожня

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував відео з вокзалу Краматорська, зняте одразу після ракетного удару.

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#Краматорськ #Репортаж
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