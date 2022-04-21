Як вокзал Краматорська виглядає після трагедії: люди влаштували там меморіал (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 180
Зараз це місце жалоби та скорботи
Трагедія Краматорська, де російські військові вдарили ракетою по тисячах мирних людей, які чекали на евакуацію, ще дуже довго не забудеться. Кореспондент "Телеграфу" побував на місці подій та показав, як зараз виглядає вокзал.
Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою "Точка-У" по вокзалу в Краматорську 8 квітня, поки там проходила евакуація і там знаходилося кілька тисяч осіб, — загинули десятки людей, постраждали сотні.
Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі
Російська пропаганда у своїх найкращих традиціях заявила після обстрілу, нібито ракету випустила сама Україна, хоча окупанти самі раніше говорили, що обстрілюють вигадані "позиції націоналістів" у цьому районі. Після ракетного удару повідомлення про це почали швидко підчищати.
За останніми даними, загинуло вже 59 людей, при цьому семеро з них — діти. Багато постраждалих досі перебувають у лікарнях Дніпра на лікуванні.
Наразі вокзал у Краматорську вже не працює, а біля будівлі організували своєрідний меморіал, — принесли дитячі іграшки та квіти.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував відео з вокзалу Краматорська, зняте одразу після ракетного удару.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-