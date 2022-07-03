Россияне снова ударили по Одесчине, но потеряли склады под Чернобаевкой: детали

Украинские защитники мастерски расправляются с техникой противника

Не успели завершиться поисково-спасательные работы в поселке Сергеевка, где от российских снарядов погибло 20 человек, как оккупанты вновь ударили по Одесской области. С выбором места не заморачивались — в ночь на 3 июля пальнули по очередной базе отдыха в Белгород-Днестровском районе. Однако в этот раз, к счастью, обошлось без жертв.

Как отмечают в оперативном командовании "Юг", россияне использовали советскую ракету Х-31. В этот раз ее неточность, вероятно, спасла несколько жизней, ведь снаряд попал в хозяйственное строение неподалеку от жилых домов.

Известно, что ночной удар оккупантов обошелся без особых последствий. Было разрушено лишь одно здание, однако значительного ущерба нанесено не было. После взрыва даже не произошло пожара, что бывает крайне редко. Как можно понять из вышеизложенного, обошлось и без жертв.

К слову, прежде чем выпустить ракету по береговой линии Одессы, россияне атаковали бомбардировщиками Змеиный. Судя по всему, противник пытается полностью уничтожить всю оставленную им технику и инфраструктуру острова.

Вполне вероятно, что такая активность снова показывает мстительную натуру российских оккупантов. Ведь за прошлые сутки украинским защитникам удалось уничтожить сразу два вражеских склада с боеприпасами на Николаевщине. Мощные взрывы произошли рядом со Снегиревкой и Чернобаевкой. К слову, пожар в последней точке был весьма растиражирован, ведь над селом поднималось облако густого темного дыма.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черном море стало больше российских кораблей. К исключительно ракетным носителями присоединилось и несколько десантных суден.