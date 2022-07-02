Спасательные работы на Одесчине завершены: названо число жертв ракетного удара

В настоящее время известно о 20 погибших

В обстрелянном россиянами населенном пункте Сергеевка (Одесская область) спасатели завершили работы над разбором завалов на месте попадания ракеты.

Как сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале, работы были завершены 2 июля около 18:30 на территории разрушенной жилой многоэтажки и базы отдыха.

"По состоянию на 18.30, в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района разбор завалов в девятиэтажном жилом доме и трехэтажном здании базы отдыха завершен", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вследствие ракетного удара погибли 20 человек, из них 16 в доме и еще четверо на базе отдыха. Среди погибших есть один ребенок.

Кроме того, известно, что 38 человек получили ранения и были госпитализированы. Большинство из них на момент удара были в многоэтажке.

В МВД сообщили, что удалось спасти 8 человек, среди которых трое детей.

Как сообщалось ранее, 1 июля россияне нанесли ракетный удар по пгт Сергеевка в Одесской области.

После этого в Молдове сообщили, что база отдыха находилась в собственности их Министерства здравоохранения. В учреждении проходили медицинскую реабилитацию дети с проблемами здоровья.

2 июля в россии заявили, что якобы никакого обстрела не было, а фотографии погибших и раненых являются "постановкой".