Ракетный удар по Одесчине: пострадала еще одна база отдыха, число жертв растет (фото, видео)

Курорты Одесской области становятся опасным местом

Ночная атака российских оккупантов на поселок Сергеевка в Одесской области продолжает собирать свой "кровавый урожай" жертв. По данным на 8 часов утра было известно уже о 18 погибших, среди которых двое детей. Уже при свете дня спасатели смогли извлечь из-под завалов два новых тела местных жителей.

По информации руководителя Одесской ОВА Максима Марченко, поисковые работы продолжаются и дальше. Стоит отметить, что удар был нанесен ракетами типа Х-22 с помощью российских боевых самолетов Ту-22. Предположительно, они поднялись в воздух с оккупированного Крыма, ведь атака шла со стороны Черного моря.

Также спикер уже упомянутой ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что к ранее известным двум пострадавшим объектам инфраструктуры добавился еще один. Таким образом вражеские снаряды повредили жилую многоэтажку, разрушив внешнюю стену и перекрытие с 9 по 1 этажи, а также сразу две базы отдыха.

Как уже упоминалось, общее число погибших достигло 18 лиц. С ранениями госпитализировано 31 человека, среди которых четверо несовершеннолетних. Среди пострадавших также имеется беременная женщина. Дополнительно за медпомощью обратились еще восемь местных жителей.

Стоит отметить, что при разборе завалов спасателям удалось достать из-под обломков восьмерых выживших. В их числе — трое деток.

"Террор — обычная тактика россии, — прокомментировал случившееся замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. — Сначала они прикрывают свои преступные действия "актом доброй воли", а потом наносят ракетные удары по нашим мирным городам".

Отметим, что формулировку про "акт доброй воли" россияне использовали накануне, чтобы прикрыть свой позорный побег с территории Змеиного острова, который также является частью Одесской области. Однако к отступлению их принудила спланированная операция ВСУ.

Именно после этого россияне ночью и нанесли ракетный удар по Одесчине. Подобные "сюрпризы" оккупанты устраивают украинцам постоянно после крупных тактических поражений на поле боя.