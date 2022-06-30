У путина признали провал на острове Змеином и смешно попытались оправдаться

Россияне назвали свое спешное бегство с украинского острова "жестом доброй воли"

Министерство обороны рф официально заявило, что российские военные после долгих боев покинули остров Змеиный в Черном море.

По состоянию на утро четверга, 30 июня, после ряда ударов Вооруженных сил Украины оккупанты были вынуждены эвакуироваться со Змеиного острова, признали в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Оккупанты интересно попытались оправдать свое бегство с украинского острова, — по их словам это "жест доброй воли", который покажет миру, что россия якобы не мешает организации гуманитарного коридора по вывозу украинского зерна в другие страны.

"Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории", — заявили в Минобороны рф.

Стоит заметить, что последние несколько дней ВСУ наносили серьезные удары по группировке врага на острове Змеиный, звуки взрывов слышали даже в Одессе за более чем сотню километров оттуда.

Утром 30 июня появились первые сообщения о том, что россияне могли оставить остров, однако подтверждения им сначала не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какое большое стратегическое значение имеет для россиян остров Змеиный.