Оккупантов выбили с острова Змеиный? Что известно сейчас

О возвращении острова говорят все больше источников

Утром в четверг, 30 июня, появилась информация, что российские военные после ряда ударов Вооруженных сил Украины наконец покинули остров Змеиный в Черном море.

Сначала об этом заявил нардеп из Одессы Алексей Гончаренко, потом данные об этом также распространили в пресс-службе Стратегического командования ВСУ. Однако официального подтверждения или опровержения такой информации еще нет.

"Предварительно, на 06:30 30 июня враг оставил позиции на о.Змеиный. Ряд взрывов, которые было слышно ночью на острове, осуществлялись непосредственно противником с целью уничтожения образцов техники и документации", — говорится в сообщении.

Кроме того сообщают, что вечером 29 июня между Змеиным и Одесским газовым месторождением украинские военные утопили вражеский вертолет Ка-52, — россияне пытались его найти, но безуспешно.

"Также есть информация, что от острова отошли 5 малоразмерных судов. Остров пуст. Орки взорвали остатки техники и на Рапторах уехали на закат", — пишут в Страткоме ВСУ.

Стоит заметить, — что вся перечисленная информация пока не официальная и проходит ряд проверок.

Как известно, россия захватила украинский остров Змеиный в первые дни вторжения, и с тех пор за него шли бои, стороны регулярно обменивались ударами.

Остров Змеиный, — совсем небольшой клочок суши примерно в 35 км от берега и в 140 км от Одессы, однако он имеет большое стратегическое значение.

Остров Змеиный на карте

Как сообщал "Телеграф", на Змеином острове можно устроить военный плацдарм с ракетными установками и прикрытием на случай высадки десанта на Одесчине.