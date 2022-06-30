Украинские защитники прицельно лишают противника техники

Украина продолжает согласованную спецоперацию в Черном море, что касается острова Змеиный. Решение лишить оккупантов возможности покушаться на нашу территорию приводит к потерям вражеской боевой техники и личного состава. В Черном море становится чуть спокойнее, хотя и не полностью безопасно.

Как отмечают в пресс-службе оперативного командования "Юг", по состоянию на утро 30 июня в акватории моря находились два российских ракетных корабля, оснащенных "Калибрами" и один большой десантный корабль. На данный момент это пока вся "мощь" Черноморского флота, которую россияне рискую выставить против Украины.

Вполне вероятно, что причина — в прибывшем на фронт новом западном оружии, позволяющим бить на большую дальность. Россияне же, хорошо наученные примером флагманского крейсера "Москва", пока не рискуют выводить в море больше кораблей.

Однако даже такое количество суден противника угрожает украинской территории регулярными ракетными пусками. Уже упомянутые два корабля могут быть носителями сразу 16 крылатых ракет, запуски которых регулярно производятся с Черного моря.

В связи с этим военные настаивают на необходимости прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и посещать бомбоубежища по мере возможностей.

А защитники тем временем продолжат уничтожать арсенал российских оккупантов. Так, к примеру, за сутки захватчики не досчитались зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" (на Змеином острове), трех гаубиц марки "Мста", полевого склада горючих и мастительных материалов, а также различное количество автотранспорта. Не увидят полного поражения россии и более 40 солдат, уничтоженных на южном направлении фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению эксперта Дмитрия Снегирева, имеет Украина, дабы навсегда решить проблемный вопрос со Змеиным островом.