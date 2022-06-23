ВСУ продолжают уничтожать россиян на Змеином: Николаев и Одесса под ответным ударом

Российские позиции не такие неуязвимые, как их представляют захватчики

Третьи сутки подряд на Змеином острове в Черном море продолжается военная операция, главной целью которого является уничтожение российских позиций. Крохотный клочок суши все еще находится под контролем россиян, однако ВСУ делают все возможное, чтобы поскорее вернуть себе свою территорию.

По информации представителей оперативного командования "Юг", за прошлые сутки на острове было ликвидировано еще один "Панцирь С-1". Эта техника относится к разряду зенитного ракетно-пушечного вооружения.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Первоочередная задача украинских военнослужащих — целенаправленное уничтожение техники и скопления боеприпасов, которые россияне разместили на Змеином. Добавим, что только уже упомянутый "Панцирь С-1" был второй уничтоженной единицей своего типу по счету.

В отместку за активность ВСУ вокруг острова россияне пытаются расшатать ситуацию в регионе в целом. Так, 22 июня было атаковано Николаевщину и Одесчину с помощью крылатых ракет. Как известно, по Николаеву ударило сразу семь ракет.

В Одесской области предыдущий день прошел относительно спокойно, если не считать постоянных сигналов тревог. В их ходе наши военнослужащие смогли с помощью средство ПВО отбить две крылатых ракеты, выпущенных по инфраструктуре Одессы и области. Помимо этого остается опасность в виде Черноморского флота рф, пять надводных и три больших десантных корабля которого сейчас пребывают в акватории моря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как уничтожение российской техники на Змеином по итогу выглядит со спутниковых фото. Отслеживание ситуации вела компания Maxar.