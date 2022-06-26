Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию в Черном море после поставок Harpoon в Украину

23 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания предоставит береговую пусковую установку для ракет Harpoon для защиты побережья Украины. Получение установок этих комплексов позволит ВСУ не только прикрыть черноморское побережье, но и выгнать оккупантов из Змеиного – это ключ к разблокированию портов и разрешению продовольственного кризиса.

С получением противокорабельных ракет Harpoon ВСУ сняли с повестки дня возможные десантные операции россиян на черноморском побережье.

Отмечу, что США пообещали передать Украине еще две установки Harpoon, причем речь идет об оружии наземного базирования.

Здесь я должен объяснить отдельно. Очень много было экспертов, путавшихся с дальностью поражения. Собственно Harpoon могут использоваться из самолетов, кораблей, береговых комплексов, а также подлодок. Именно поэтому ракета имеет разные индексы: AGM-84 – для воздушной, RGM-84 – для морской или наземной версии и UGM-84 – для пуска с субмарин.

Современная версия ракеты-Block II. В серийном производстве находится с 2011 года. Эта версия имеет устойчивость к радиоэлектронным помехам противника, кроме того, включен блок спутниковой навигации.

Наведение ракеты производится в две стадии. Первоначально ракета следует за курсом, установленным ранее, на сверхмалой высоте в сторону цели. В расчетный момент она инициализирует активную радиолокационную головку самонаведения для поиска цели в секторе радиусом 45 градусов от направления полета.

Учитывая, что в Украине подводного флота практически нет, а с авиацией есть проблемы, было решено поставлять нам вариант берегового ракетного комплекса, более известного по сокращенному названию HCDS. Этот комплекс стоял на вооружении в Дании. Состав батареи: машина управления, две пусковые, два электрогенератора, и очевидно машины зарядки и транспортные машины.

Мы получили эти комплексы. За Military Balance комплекс имеет дальность пуска в 124 км. Это позволяет не только прикрыть черноморское побережье, но и решить вопрос острова Змеиный.

В настоящее время именно базирование россиян на Змеином является наибольшей проблемой для черноморских портов Одесщины и позволяет оккупантам перекрыть выход в территориальные воды Румынии и соответственно устье Дуная.

Вот это и будет ответом для разрешения продовольственного кризиса. Расстояние до острова Змеиный позволяет эффективно использовать Harpoon. Поэтому командование чф рф уже понятно, что им нужно держаться на определенном расстоянии от Змеиного.

Напомним, Силы обороны Украины поразили российский буксир "Василий Бех" во время транспортировки на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК ТОР. По данным СМИ, буксир был поражен противокорабельной ракетой Harpoon.

По информации местных источников, 20 июня были нанесены сокрушительные удары по временно оккупированному острову Змеиный, куда раньше россияне свозили свою технику для контроля части Черного моря.