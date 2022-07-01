Россияне ударили ракетой в 9-этажный жилой дом на Оденщине, много погибших и раненых: подробности

россия нанесла ракетный удар по Одесщине

Не успела Украина оправиться от смертоносных ракетных обстрелов россиянами Николаева, как оккупанты снова ударили ракетами по югу Украины, во время чего одна из них попала в 9-этажный жилой дом в Одесской области.

О попадании вражеской ракеты в ночь на пятницу, 1 июля, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесчина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие", — написал он.

Впоследствии он опубликовал данные оперативного командования "Юг", согласно которым по Одесчине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации со стороны Черного моря.

"Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей", — написал он.

Спикер Одесской ВА сообщил, что по последним данным "число погибших в результате попадания в многоэтажку выросло до десяти человек".

Кроме того, оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

Также идет разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.м.

"На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество уточняется", — добавил Братчук.

Он не сообщил, куда именно ударили россияне. Между тем местные СМИ сообщают, что прилет был в многоэтажный дом в курортном поселке Сергеевка.

Как сообщалось, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по Полтавской области. Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр "Амстор" в Кременчуге.