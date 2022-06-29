"Они хотели убить больше людей": Зеленский показал видео момента попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге

Президент показал видео момента удара

Момент попадания крылатой ракеты по торговом центре в Кременчуге был запечатлен камерами видеонаблюдения.

Видео обнародовал в своем Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский, которые отметил, что всего с начала вторжения россияне запустили по нашей стране 2811 разных ракет.

"Чтобы никто не смел обманывать ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре", — написал он.

Зеленский подчеркнул, что это является актом государственного терроризма, за который россии придется ответить, как и за все остальные.

Известно, что россия ударила по торговому центру крылатой ракетой X-22, ее длина составляет 11,6 метров, а ширина почти метр. На вооружении она стоит с начала 70-х годов, а разрабатывали ее для ударов по авианосцах.

Стоит также отметить, что это видео Зеленский также показывал во время выступления на Совете безопасности ООН, который собрался по поводу ракетного удара по Кременчугу.

Во время своего обращения, он призвал признать россию страной-террористом, а также лишить ее места в Совбезе.