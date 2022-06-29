Совбез ООН по ракетным обстрелам Украины: пять ключевых заявлений Зеленского (видео)

Украина хочет, чтобы россию лишили места в Совбезе ООН

После российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, который унес жизни по меньшей мере 18 человек, Совбез ООН провел внеочередное заседание. На нем выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Телеграф" приводит главные заявления главы государства, а сама трансляция доступна в Youtube-канале Организации объединенных наций.

Зеленский напомнил, что статья 6 Устава ООН гласит, что любой член организации, который нарушает принципы организации, может быть из нее исключен по решению Генеральной ассамблеи. Однако несмотря на то россия нарушает основополагающие принципы ООН, она по-прежнему является членом Совбеза.

"У россии нет права участвовать в обсуждениях и в голосовании организации по вопросам войны в Украине", — сказал Зеленский.

Комментируя обстрелы Кременчуга, Зеленский заявил, что ракетный удар может расцениваться исключительно как террористический акт и призвал членов Совбеза признать его таковым.

Кроме того, он призвал ООН юридически закрепить понятие госсударства-террориста и дать такой статус россии. После этого он добавил, что ее необходимо также лишить места постоянного члена Совета безопасности ООН и полномочий в Генеральной ассамблее.

"Необходимо сделать так, чтобы россия не могла оставаться в Совете безопасности ООН, пока продолжаются ее террористические действия", — сказал он.

Вместе с тем он указал, что в кремле уже начали утверждать, что взрыв в Кременчуге не был последствием ракетного удара, а потому предложил направить в Украину представителя генсека Организации, чтобы тот сам побывал на месте происшествия и подтвердил информацию.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский после ракетного удара заявил, что происшествие является самым крупным терактом в истории Европы.