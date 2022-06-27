"Крупнейший теракт в истории Европы": Зеленский об обстреле ТЦ в Кременчуге (видео)

Глава государства назвал россию крупнейшей террористической организацией мира

Российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге является самым крупным терактом в истории Европы.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, до начала воздушной тревоги внутри находилось около тысячи человек, многих из них успели вывести, но многие остались внутри помещения.

"Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле", — сказал Зеленский, добавив, что попадание было не случайным, а просчитанным.

Он отметил, что общался с лидерами "Большой семерки" и призвал их признать россию спонсором мирового терроризма.

"Российское государство стало крупнейшей в мире террористической организацией. И это факт", — отметил он.

По словам главы государства, это должно быть закреплено юридически, чтобы все в мире знали, что перевозить российскую нефть, иметь дело с ее банками и платить ей налоги равносильно финансированию терроризма.

Как сообщалось ранее, согласно последним данным в результате взрыва в Кременчуге погибло по меньшей мере 11 человек еще около 40 получили ранения. В ГСЧС отметили, что площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров, а для ликвидации пожара задействовали 115 спасателей, 18 единиц техники и один пожарный поезд. Ликвидация последствий и разбор завалов продолжается, а потому не исключено, что число жертв возрастет.