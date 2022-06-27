Ракетный удар по Кременчугу: появились первые видео с места событий

В момент попадания снаряда в ТЦ находились около тысячи граждан

Российские военные в понедельник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Вражеский снаряд попал прямо в торговый центр, где находились тысячи человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что количество жертв невозможно представить.

Он добавил, что после взрыва помещение ТЦ загорелось и на момент публикации новости спасатели занимались тушением пожара.

"Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", — написал Зеленский.

Кадры с места событий также опубликовала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Следует отметить, что точное количество погибших в результате удара по торговому центру в Кременчуге пока не установлено. На месте работают все экстренные службы города, идет ликвидация пожара.

Последняя информация о событиях в Кременчуге доступна в онлайн-трансляции "Телеграфа" — все детали по ссылке.