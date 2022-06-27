Ракетный обстрел Кременчуга: последние данные о жертвах и видео с места событий

Власти города сообщают, что вражеский удар не обошелся без жертв

В понедельник, 27 июня, российские войска продолжили террор мирного населения Украины. Во второй половине дня ракетами обстреляли Кременчуг и Полтаву. По последним данным, прилет в Кременчуге был в людном месте. Председатель ОГА Дмитрий Лунин подтвердил прилет в гражданский объект, уточнив, что в результате попадания много пострадавших.

К моменту публикации материала точной информации о жертвах нет. В местных пабликах пишут страшные посты о том, что якобы много погибших среди мирного населения, однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы пока не можем.

"Очень много погибших", — написал нардеп Алексей Гончаренко. Куда именно был "прилет", в настоящее время не сообщается.

В сети тем временем появилось видео с последствиями попадания вражеской ракеты — над Кременчугом много черного дыма.

Тем временем городской голова Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил, что в результате попадания вражеского снаряда в людное место есть жертвы. Точного количества мэр города не указал.

Напомним, 25-26 июня российские войска наносили удары по мирным объектам Киева, Житомирской, Ровенской и других областей. В столице ракета попала в жилой 9-этажный дом. Фото и видео последствий публиковали здесь.

В Сарнах в Ровенской области ракетами разбило СТО — также есть жертвы среди мирных жителей.