Оккупанты обстреляли ракетами Ровенскую область: есть погибшие и раненные (видео)

Россияне продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру

Днем 25 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Ровенской области и уничтожили два объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, удары были нанесены по городу Сарны из-за чего погибли три человека и еще четыре получили ранения.

По его информации, россияне разрушили комплекс СТО с мойкой и еще одно предприятие по ремонту автомобилей.

"По предварительной информации есть трое погибших, четверо пострадавших находятся в больнице. Из них двое в тяжелом состоянии", — сказал Коваль.

Он отметил, что под завалами могут еще находиться люди, а потому на месте работают спасатели, медики и представители других ведомств.

Также глава ОГА обнародовал кадры из места происшествия, на которых видны последствия ракетного удара и разрушенные объекты.

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Как сообщалось ранее, утро 25 июня началось для Украины с массированного ракетного удара по ряду областей. В частности о взрывах сообщали в Днепропетровской, Львовской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областях.

В ГУР Минобороны сообщили, что главной целью обстрела стала попытка россиян втянуть Беларусь в войну против Украины, поскольку часть ракет прилетела с ее территории.