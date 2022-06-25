Оккупанты обстреляли ракетами Ровенскую область: есть погибшие и раненные (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 285
Россияне продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру
Днем 25 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Ровенской области и уничтожили два объекта гражданской инфраструктуры.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, удары были нанесены по городу Сарны из-за чего погибли три человека и еще четыре получили ранения.
По его информации, россияне разрушили комплекс СТО с мойкой и еще одно предприятие по ремонту автомобилей.
"По предварительной информации есть трое погибших, четверо пострадавших находятся в больнице. Из них двое в тяжелом состоянии", — сказал Коваль.
Он отметил, что под завалами могут еще находиться люди, а потому на месте работают спасатели, медики и представители других ведомств.
Также глава ОГА обнародовал кадры из места происшествия, на которых видны последствия ракетного удара и разрушенные объекты.
Как сообщалось ранее, утро 25 июня началось для Украины с массированного ракетного удара по ряду областей. В частности о взрывах сообщали в Днепропетровской, Львовской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областях.
В ГУР Минобороны сообщили, что главной целью обстрела стала попытка россиян втянуть Беларусь в войну против Украины, поскольку часть ракет прилетела с ее территории.