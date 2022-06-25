Украина подверглась массовой ракетной атаке с воздуха: слышны взрывы, были замечены ракеты (фото, видео)

Взрывы вражеских снарядов слышали жители многих областей

Ночь с 24 на 25 июня стала очень тревожной (в прямом и переносном смысле) для многих украинцев. Многочисленные сигналы тревог, сопровождающиеся характерными звуками взрывов, не слишком настраивают на здоровый сон и хорошее настроение. Массовой ракетной атаке подверглись в основном северные и центральные регионы страны. Под утро также было громко в Николаеве.

Больше подробностей сообщает "Телеграф", опираясь на местные источники новостей и сообщения от представителей военных администраций.

Первые взрывы после полуночи прозвучали на территории Днепропетровщины. Жители областного центра и некоторых других населенных пунктов могли наблюдать даже небольшое зарево на горизонте, которое хорошо просматривалось благодаря темному времени суток.

Настолько светло было на Днепропетровщине

Предполагается, что где-то под Днепром мог быть прилет, однако конкретики о поврежденных объектах пока нет.

Такой звук слышали жители Днепра

Также сообщается, что была атакована Львовщина. Один из небольших населенных пунктов якобы принял удар на себя. В сети распространяется видео пожара — горят различные объекты инфраструктуры.

Под утро стало громко на Житомирщине. Факт массового ракетного удара "Телеграфу" подтвердила наша местная корреспондентка. Город не спит с четырех утра, запуски ракет осуществляют российские истребители со стороны Беларуси.

Характерные "хвосты" виднеются в небе над Житомирщиной

Интернет-пользователи уже делятся первыми снимками о последствиях атаки на область.

Несколько прилетов, судя по всему, таки произошло

Неспокойно было и на Черниговщине. По информации руководителя местной ОВА Вячеслава Чауса, после четырех утра под очередной ракетный обстрел попал поселок Десна. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, чиновник пообещал поделиться подробностями чуть позже.

Также в сети публикуют видео, якобы снятое в Киевской области. На горизонте можно рассмотреть тучку дыма, характерную для сбития ракеты или прилета. Официальной информации пока не поступало.

Громкое утро ожидало и жителей Харьковщины, где, предварительно, произошел прилет в Чугуеве. Очевидцы сообщают о пожаре в частном доме.

Добавим, что о взрывах в Николаеве сообщил мэр Александр Сенкевич. Он призвал местных жителей отправиться в укрытия.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных изменениях на линии фронта. Для этого мы использовали актуальные карты боев в Украине, составленные специалистами Института изучения войны (США).