Масштабный ракетный удар по Украине: разведка озвучила его главную цель

Военные впервые зафиксировали использование авиации с территории РБ для обстрела нашей страны

Массированная ракетная атака со стороны Беларуси в ночь на 25 июня стала неприятным сюрпризом для жителей многих областей. По информации Главного управления разведки Украины, такой шаг российских оккупантов подтверждает желание путина сделать белорусов частью полномасштабной войны.

Как сообщает пресс-служба ГУР, данный ракетный удар — первый за четыре месяца с вторжения рф в Украину, когда авиация бомбила мирные города с территории РБ. Для этого в воздух были подняты шесть военных самолетов Ту-22М3.

Сообщается, что эти ависудна выпустили по Украине 12 крылатых ракет марки Х-22. Атака производилась вблизи города Петриков, который располагается в 50-60 километрах от государственной границы.

Петриков на карте Беларуси

Эти конкретные снаряды атаковали Киевщину, Черниговщину и Сумщину. Помимо этого, как известно, взрывы на протяжении нескольких часов фиксировались и в Житомирской области.

В ГУР подчеркнули: враг использовал российские самолеты, что заходили в воздушное пространство Беларуси через Смоленскую и Калужскую области. Взлет производился с аэропорта "Шайковка" (Калужский регион), туда же после атаки самолеты и возвращались.

"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в качестве непосредственного участника", — отметили разведчики.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другой идеи россиян насчет превращения белорусов в часть российско-украинской войны. Вполне вероятно, что на территории Мозыря могут готовиться теракты против мирных жителей с целью обвинения в них бойцов ВСУ.