У Зеленского сообщили о первых жертвах ракетного удара в Кременчуге

В торговом центре на момент удара было около 1000 человек

Ракетный удар по Кременчугу, который пришелся на торговый центр, в понедельник, 27 июня, унес жизни как минимум двух человек, а еще более двух десятков получили ранения.

Такие данные по состоянию на 17:45 обнародовал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. На месте продолжают работать экстренные службы, идет ликвидация пожара.

По словам заместителя председателя ОП, из 20 пострадавших 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

Следует отметить, что это лишь первые оперативные данные с места прилета российской ракеты по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. До этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в момент удара там находились тысячи человек.

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На месте инцидента продолжают работать медики, спасатели, правоохранители и другие профильные службы. Информация о количестве жертв еще будет уточняться.

Оперативная информация с места событий в Кременчуге доступна в онлайн-трансляции "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25-26 июня российские войска наносили удары по мирным объектам Киева, Житомирской, Ровенской и других областей. В столице ракета попала в жилой 9-этажный дом. К сожалению, без жертв и пострадавших не обошлось.