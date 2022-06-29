Рада безпеки ООН з ракетних обстрілів України: п’ять ключових заяв Зеленського (відео)

Україна хоче, щоб росію позбавили місця в Раді безпеки ООН

Після російського ракетного удару по торговому центру в Кременчуці, який забрав життя щонайменше 18 людей, Рада безпеки ООН провела позачергове засідання. На ньому виступив і президент України Володимир Зеленський.

Телеграф наводить головні заяви глави держави, а сама трансляція доступна в Youtube-каналі Організації об’єднаних націй.

Зеленський нагадав, що стаття 6 Статуту ООН стверджує, що будь-який член організації, який порушує принципи організації, може бути з неї виключений за рішенням Генеральної асамблеї. Однак попри те, що росія порушує основоположні принципи ООН, вона, як і раніше, є членом Ради безпеки.

"росія не має права брати участь в обговореннях і в голосуванні організації з питань війни в Україні", — сказав Зеленський.

Коментуючи обстріл Кременчука, Зеленський заявив, що ракетний удар може розцінюватися виключно як терористичний акт і закликав членів Ради безпеки визнати його таким.

Крім того, він закликав ООН юридично закріпити поняття держави-терориста та надати такий статус росії. Після цього він додав, що її необхідно також позбавити місця постійного члена Ради безпеки ООН та повноважень у Генеральній асамблеї.

"Необхідно зробити так, щоб росія не могла залишатися в Раді безпеки ООН, доки тривають її терористичні дії", — сказав він.

Водночас він зазначив, що у кремлі вже почали стверджувати, що вибух у Кременчуці не був наслідком ракетного удару, а тому запропонував направити в Україну представника генсека Організації, щоб той сам побував на місці події та підтвердив інформацію.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський після ракетного удару заявив, що подія є найбільшим терактом в історії Європи.