"Найбільший теракт в історії Європи": Зеленський про обстріл ТЦ у Кременчуці (відео)

Глава держави назвав росію найбільшою терористичною організацією світу

Російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуці є найбільшим терактом в історії Європи.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, до початку повітряної тривоги всередині знаходилося близько тисячі людей, багатьох із них встигли вивести, але багато хто залишився всередині приміщення.

"Вдарити ракетами по такому об’єкту можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не повинно бути місця на землі", — сказав Зеленський, додавши, що попадання було не випадковим, а прорахованим.

Він зазначив, що спілкувався з лідерами "Великої сімки" та закликав їх визнати росію спонсором світового тероризму.

"Російська держава стала найбільшою у світі терористичною організацією. І це факт", — зазначив він.

За словами глави держави, це має бути закріплено юридично, щоб усі у світі знали, що перевозити російську нафту, мати справу з її банками та сплачувати їй податки рівносильно фінансуванню тероризму.

Як повідомлялося раніше, згідно з останніми даними в результаті вибуху в Кременчуці загинуло щонайменше 11 людей, ще близько 40 отримали поранення. У ДСНС зазначили, що площа займання становила близько 10 тисяч квадратних метрів, а для ліквідації пожежі залучили 115 рятувальників, 18 одиниць техніки та один пожежний потяг. Ліквідація наслідків та розбір завалів триває, а тому не виключено, що кількість жертв зросте.