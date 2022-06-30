Укр

Под завалами многоэтажки в Николаеве нашли еще тела (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Спасатели уже сутки разбирают завалы дома в Николаеве Новость обновлена 30 июня 2022, 09:13
Спасатели уже сутки разбирают завалы дома в Николаеве

Число жертв может увеличиться

На утро четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже шесть человек, в то время как еще шесть мирных жителей пострадали.

Такие данные по состоянию на 08:40 опубликовал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Вчера утром мы писали о четырех жертвах. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о 6 погибших и 6 пострадавших. Также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив", — подчеркнул Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что от ударной волны были повреждены еще семь домов поблизости.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации в Николаевской области отмечают, что на утро 30 июня продолжаются работы по разбору завалов.

Также они показали свежие фото с места событий:

Жилой дом в Николаеве после ракетного удара
Взрывом были разрушены перекрытия на нескольких этажах
Жилой дом в Николаеве после ракетного удара
Плиты сдвинулись, потому подъезд аварийный, и людей расселят
Жилой дом в Николаеве после ракетного удара
Работы ведутся даже ночью
Жилой дом в Николаеве после ракетного удара
Под завалами все еще могут быть люди

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне также нанесли ракетный удар по Днепру, вследствие чего погибло два человека.

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#Николаев #Погибшие