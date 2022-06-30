Под завалами многоэтажки в Николаеве нашли еще тела (фото)
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Число жертв может увеличиться
На утро четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже шесть человек, в то время как еще шесть мирных жителей пострадали.
Такие данные по состоянию на 08:40 опубликовал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Вчера утром мы писали о четырех жертвах. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.
"Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о 6 погибших и 6 пострадавших. Также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив", — подчеркнул Ким.
Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что от ударной волны были повреждены еще семь домов поблизости.
В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуации в Николаевской области отмечают, что на утро 30 июня продолжаются работы по разбору завалов.
Также они показали свежие фото с места событий:
Как сообщал "Телеграф", накануне россияне также нанесли ракетный удар по Днепру, вследствие чего погибло два человека.