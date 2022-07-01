Ракетная атака по Одесской области: первые фото и видео с места ЧП

Окончательное количество жертв и пострадавших пока неизвестно

В ночь на пятницу, 1 июля, российская военная авиация совершила ракетный обстрел Одесской области, в результате чего одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, в результате попадания в многоэтажку полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Местные СМИ и телеграм-каналы публикуют первые кадры с места ЧП.

Фото с места ЧП в Одесской области

Фото с места ЧП в Одесской области

Видео с места ЧП в Одесской области

Также сообщается, что во всех близлежащих домах в радиусе до двух километров от места попадания ракеты взрывной волной повыбивало стекла в окнах.

Момент прилета

Также местные каналы публикую видео, предположительно, с места прилета в базу отдыха в Одесской области.

Последствия попадания ракеты

Как сообщалось, накануне россияне ударили ракетой по жилому дому в Николаеве, в результате чего по предварительным данным погибли шесть человек и еще шесть мирных жителей пострадали.