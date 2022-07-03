Россияне снова мощно ударили по Краматорску: что известно, видео момента
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 34
Прифронтовой город все больше страдает от оккупантов
Днем в воскресенье, 3 июля, под очередной удар российских оккупантов попал Краматорск Донецкой области.
Около 11:30 в городе слышали сильные взрывы, в нескольких локациях видно столбы дыма, в то время как среди домов упали обломки боеприпасов.
По информации местных каналов, "прилетов" было несколько, при этом один из них попал на камеры видеонаблюдения (по понятным причинам, мы зацензурили видео).
Были и другие попадания.
Канал "Типичный Краматорск" пишет, что кассетные части боеприпасов приземлились в частном секторе, а обстрел вероятно велся из реактивных систем залпового огня "Смерч".
Краматорский городской совет настоятельно рекомендует не игнорировать воздушные тревоги:
Как известно, оккупанты уже не первый месяц пытаются пробиться на Славянск и Краматорск, но безуспешно, ввиду чего они регулярно обстреливают эти города. Одним из самых известных случаев обстрела можно назвать удар по вокзалу в Краматорске, вследствие которого погибли десятки человек, а еще более сотни пострадали.
Но несмотря ни на что многие люди остаются жить в Краматорске, и не так давно корреспондент "Телеграфа" пообщался с местной жительницей об этом:
Как сообщал "Телеграф", на днях по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины враг вновь активизировался в районе Краматорска после небольшого затишья.