Россияне снова мощно ударили по Краматорску: что известно, видео момента

Прифронтовой город все больше страдает от оккупантов

Днем в воскресенье, 3 июля, под очередной удар российских оккупантов попал Краматорск Донецкой области.

Около 11:30 в городе слышали сильные взрывы, в нескольких локациях видно столбы дыма, в то время как среди домов упали обломки боеприпасов.

По информации местных каналов, "прилетов" было несколько, при этом один из них попал на камеры видеонаблюдения (по понятным причинам, мы зацензурили видео).

Были и другие попадания.

Взрыв был очень большой силы

Дым видно за много километров

Канал "Типичный Краматорск" пишет, что кассетные части боеприпасов приземлились в частном секторе, а обстрел вероятно велся из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Опасные обломки разбросаны прямо между домами

Краматорский городской совет настоятельно рекомендует не игнорировать воздушные тревоги:

Как известно, оккупанты уже не первый месяц пытаются пробиться на Славянск и Краматорск, но безуспешно, ввиду чего они регулярно обстреливают эти города. Одним из самых известных случаев обстрела можно назвать удар по вокзалу в Краматорске, вследствие которого погибли десятки человек, а еще более сотни пострадали.

Краматорск на карте боевых действий

Но несмотря ни на что многие люди остаются жить в Краматорске, и не так давно корреспондент "Телеграфа" пообщался с местной жительницей об этом:

Как сообщал "Телеграф", на днях по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины враг вновь активизировался в районе Краматорска после небольшого затишья.