Ракетный удар в Харькове: враг бьет по критической инфраструктуре

В результате атаки пострадала женщина

Уже в который раз россияне ударили по Харькову ранним утром — ракетный обстрел начался около 4 утра. Под огнем оккупантов оказались Киевский и Новобаварский районы города. Пользователи в соцсетях отмечали, что из четырех взрывов — несколько были в одной точке.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадание в объект критической инфраструктуры в Киевском районе, по предварительным данным обошлось без жертв. Ситуация в Новобаварском районе иная — там пострадала женщина, которая находилась в своем доме.

Удар пришелся на частный дом, в нем и в учебном заведении рядом вылетели окна. Пострадавшая — 54-летняя женщина, чей дом россия решила "демилитаризировать". Она в больнице в состоянии средней тяжести.

В общем в области под огнем врага были Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли 5 пожаров — горели хозпостройки, гараж, хвоя и сухая трава.

За сутки ранен один человек в Харькове и три в области — два в Чугуевском районе и один в Харьковском. Под артиллерийским огнем оккупантов Русская Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Питомник, Прудянка. Возле последнего села россияне пытались прорваться штурмом.

Ранее "Телеграф" писал, что россия снова обстреляла ракетами Одесскую область. Но неспокойно было и в российском приграничье — в рф заявили об обстреле Белгорода и двух сбитых беспилотниках в Курске.