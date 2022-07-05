"Останній успіх російської армії": Арестович розповів, чи зможуть окупанти захопити Слов’янськ

Окупантам не вистачить сил, щоб дійти до Слов’янська

Російські окупанти більше не мають достатньої кількості резервів, щоб захопити ще одне більш-менш велике місто в Україні.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, росіяни зараз мають достатньо сил, щоб захопити невелике село, але на те, щоб дійти до Слов’янська та Краматорська їх уже не вистачить.

"Наступ у Луганській області – останній успіх російської армії в Україні", — сказав він.

Він нагадав, як розвивалися події у Сєвєродонецьку та Рубіжному, які трималися протягом 90 днів навіть попри тотальну перевагу росіян у чисельності та засобах ураження. При цьому там вони втратили значну кількість своїх солдатів та техніки.

"Ми з Лисичанська просто відступили. У Сєвєродонецьку вони ще півтора дня воювали з порожнім містом, у Лисичанську те саме було дві доби", — додав Арестович і зазначив, що зараз у росіян немає резервів на захоплення ще одного міста.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли від Лисичанська. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що це було зроблено з метою зберегти життя бійців, а також додав, що місто буде обов’язково повернуто.