"Україна нічого не віддає": Зеленський пояснив, чому ЗСУ вийшли з Лисичанська

Окупанти мають значну перевагу у реактивній артилерії на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ відійшли з Лисичанська та коли українські захисники звільнять місто від російської окупації.

У своєму традиційному відеозверненні за підсумком 3 липня, Зеленський зазначив, що тактика ЗСУ разом із постачанням сучасної зброї дозволять повернути український прапор у всі окуповані міста та селища.

"Сьогодні російська армія вкотре жорстоко обстріляла Слов’янськ, Краматорськ, Харків із реактивної артилерії систем "Смерч". Тільки у Слов’янську у списку загиблих 6 людей, близько 20 поранено", — сказав він.

За його словами, росіяни мають досить реактивну артилерію, щоб зрівняти із землею місто за містом, а на Донбасі вони зібрали всю свою вогневу міць. Крім того, він наголосив, що щодобово вони запускають десятки тисяч снарядів лише на одній ділянці фронту.

При цьому Зеленський додав, що ЗСУ знищують потенціал окупантів "обачливо і потужно", а новітня зброя від союзників, на кшталт РСЗВ HIMARS, їм у цьому допомагає.

Також президент наголосив, що головним пріоритетом України залишається збереження життів військовослужбовців, а тому, якщо керівництво армії вирішило вивести війська з певної ділянки, то це було зроблено не просто так. Крім того, він наголосив, що ЗСУ обов’язково зможуть звільнити захоплені міста, включаючи і Лисичанськ.

"Україна нічого не віддає, а коли хтось у Москві щось розповідає про Луганську область, нехай вони згадають про свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого. Нехай вони реально оцінять, що мають на цей час і скільки за це заплатили", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 липня Зеленський під час брифінгу із прем’єром Австралії розповів, що не виключає, що росіянам вдасться окупувати всю Луганську область.