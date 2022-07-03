Українська армія відійшла з Лисичанська – офіційно

Захисники Луганщини та інших регіонів України героїчно виконують свої цивільні та військові обов’язки

У неділю, 3 липня, на 130-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що ЗСУ залишили Лисичанськ (Луганська область).

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

У відомстві зазначили, що попри сталеву волю та патріотизм українських захисників, в умовах кратної переваги окупантів в артилерії, авіації, РСЗВ, боєприпасах та особовому складі було ухвалено рішення про відхід військ. У Генштабі додали, що подальша оборона міста могла призвести до фатальних наслідків.

"Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти з позицій і рубежів. Ми повернемося й обов’язково переможемо!" — повідомили в пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, під час брифінгу у неділю президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Луганській області. Глава держави припустив, що окупанти можуть захопити всю область, а ситуація на фронті може змінюватися досить часто.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони рф Сергій Шойгу офіційно доповів кривавому диктатору володимиру путіну про захоплення всієї території Луганської області України.