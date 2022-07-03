"Душу дияволу продали": у росії після поляків накинулися на американців

Росіянці не сподобалося рішення американського спортсмена

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова, яка напередодні образила поляків, оцінила вчинок американського плавця Райана Лохте, який вирішив продати свої олімпійські нагороди.

Відповідний коментар Тарасової доступний на sportrbc.ru.

Тарасова розкритикувала вчинок плавця, зазначивши, що американці "продали дияволові душу".

"Нехай усі продають, вони вже душу дияволу продали. Негідний вчинок. Наші медалі ніхто і ніколи не продасть, а на американців і дивитися не варто, чим вони зараз займаються", — сказала Тарасова.

Додамо, що Лохте – шестиразовий олімпійський чемпіон. Раніше він виставив на аукціон свої срібні та бронзові нагороди. Спортсмен розраховує отримати за медалі 80 тисяч доларів. Аукціон триватиме до 21 липня.

Нагадаємо, польський міністр спорту та туризму Каміль Бортнічук нещодавно заявив, що міністри спорту 33 країн світу підписали документ з ініціативою про нові санкції щодо росії та Білорусі. Після цього Тарасова назвала поляків фашистами.

Раніше російський бігун звинуватив американців у "підкручуванні секундоміра" під час змагань у Нью-Йорку.

Нагадаємо, російському хокеїсту загрожує 2 роки в’язниці за ухилення від армії.