"Підкрутили секундомір": у росії звинуватили США у підтасовці результатів

Американець показав третій найкращий результат в історії, що не сподобалося росіянину

Чемпіон світу з бар’єрного бігу росіянин Сергій Шубенков скептично оцінив результати американського легкоатлета Девона Аллена на змаганнях (110 м з/б) у Нью-Йорку.

Про це росіянин зізнався у коментарі для ТАСС.

Шубенков вважає, що американські організатори змагань "підкрутили секундомір", щоб спортсмени потішили своє самолюбство. Сергій додав, що в Європі американець не зумів повторити свій успіх і пробіг гірше, ніж зазвичай (13,22 с в Осло).

Самолюбство потішили хлопці, роблять, що хочуть. Це нам нічого не можна, а в Америці все нормально. Секунди малюємо, які хочемо.

Чи була штучна корекція результатів? У той раз, швидше за все, тому що не було там бігу на 12,84. А в 12,84 взагалі не вірю. Там і за малюнком, і з бігу взагалі цього часу не було. Грант Холлоуей прибіг тоді другим теж дуже бадьоро. Виглядало це, ніби підкрутили секундомір", — заявив Шубенков.

Нагадаємо, на етапі американського Гран-прі в Нью-Йорку, яке проходило у червні, Аллен пробіг дистанцію 110 м з/б за 12,84 секунди, що є третім найкращим результатом в історії.

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