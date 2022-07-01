"Помирати ви приїдете сюди": російський тренер накинувся на спортсменок, які "втекли" з рф

Росіянин навіть заговорив українською

Екстренер збірної росії Євген Трефілов, який нещодавно образив норвежців, негативно відреагував на перехід російських гандболісток Анни Вяхірєвої та Дарії Дмитрієвої до європейських клубів.

Відповідне інтерв’ю Трефілова доступне на Матч ТВ.

Вяхірєва уклала контракт з норвезьким "Віперс Крістіансанд", а Дмитрієва — зі словенським "Крімом", що не сподобалося російському тренеру. Трефілов додав, що вважає цей вчинок спортсменок зрадою.

"Вже чув критику на свою думку, але я свою ходу не змінюю. У нас найважче становище зараз, ми повністю закриті. І у зв’язку з їх відходом рівень нашого гандболу знизиться катастрофічно, це найважчий удар для нашого виду спорту.

Як вони це не розуміють? Ми вже прожили 90-ті роки, і їхні підсумки для нашого спорту відомі всім. Я їм можу відповісти одне: так, "Це – Європа" (сказав українською, — ред.). Мабуть, захотілося пограти у Європі.

Так, добре, грайте. Але запам’ятайте: помирати ви все одно приїдете сюди, у цю Пирлівку, там ви нікому не потрібні. Потрібно людиною залишатися", — заявив Трефілов.

Раніше повідомлялося, що у росії запропонували нагороджувати російських спортсменів шоколадними медалями.

Нагадаємо, колишній керівник Формули-1 звинуватив президента України у початки війни.