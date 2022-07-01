У росії влаштували "спецоперацію" для затримання хокеїста збірної: хотів "утекти" в НХЛ

Спортсмен не встиг покинути росію

Військова прокуратура звернулася до поліції Санкт-Петербурга з приводу воротаря збірної росії по хокею Івана Федотова.

Про це у п’ятницю, 1 липня, повідомила "Фонтанка".

За інформацією джерела, у військовій прокуратурі заявили, що "є достатні підстави вважати Федотова ухилянтом від армії". Через це у місті проводилася "тиха, але незвичайна спецоперація". Групи оперативників карного розшуку разом зі співробітниками СОБР зранку 1 липня зайняли вичікувальні позиції в різних точках Петербурга, де міг з’явитися 25-річний хокеїст.

У ході "спецоперації" оперативники спіймали хокеїста на виході з льодової арени та запропонували йому проїхати до військкомату. Федотов погодився.

Зазначимо, що такий інтерес до персони Федотова викликаний тим, що він є воротарем ХК ЦСКА, тобто формально військовослужбовцем. Спортсмен відмовив московському клубу у співпраці та вирішив виступати за команду НХЛ "Філадельфія". У російській команді вважають, що Іван "самовільно та незаконно розриває контракт".

У мережі вважають, що у ЦСКА просто мстять хокеїсту за спробу покинути клуб.

Раніше повідомлялося, що племінник друга путіна вдарив суперника ключкою під час хокейного матчу, а суддя покарав потерпілого. До речі, команда рф відсторонена від чемпіонату світу-2023.