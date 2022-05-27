Збірну росії з хокею вирішили "принизити"

Агресорів не хочуть бачити на великих змаганнях

У п’ятницю, 27 травня, на 92-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія і Білорусь не зіграють на ЧС з хокею у 2023 році.

Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація хокею (ІІХФ), передає офіційний сайт організації.

У лютому рф й Білорусь були відсторонені від міжнародних турнірів до вересня через напад на Україну. Також у росії відібрали право на проведення МЧС-2023 та ЧС-2023. Молодіжна першість мала пройти у Новосибірську та Омську, а дорослий Мундіаль — у Санкт-Петербурзі. У результаті ЧС-2023 з хокею в елітному дивізіоні пройде у Латвії та Фінляндії.

На цьому проблеми у рф та Білорусі в хокеї не обмежилися. У п’ятницю на конгресі ІІХФ обговорювалося питання про переведення росії та Білорусі до першого дивізіону (другий за силою дивізіон на ЧС, — Ред.).

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею у складі збірної СРСР В’ячеслав Фетісов назвав таке обговорення "приниженням росії".

"Що тут обговорювати? Послати їх треба подалі і все. Який перший дивізіон чемпіонату світу? Принижуватися зовсім до нуля, чи що? Моя точка зору така, що це допустити не можна в жодному разі", — цитує Фетісова "Чемпіонат".

У мережі відреагували на істерику Фетісова через можливе пониження збірної росії в класі

Раніше у радянського хокеїста-чемпіона раптово стався напад патріотизму до росії.

Нагадаємо, в росії назвали ЧС-2022 з хокею "недохокеєм" через відсутність росіян.