У радянського чемпіона стався "напад патріотизму" до росії: подробиці

Колишній хокеїст відзначився безглуздим висловлюванням

Росія ніколи не вела політику агресивних дій.

Таку думку висловив дворазовий олімпійський чемпіон з хокею у складі збірної СРСР В’ячеслав Биков.

Биков вважає, що російським хокеїстам не варто бойкотувати НХЛ, адже це не методи росіян. В’ячеслав додав, що рф завжди поводилася миролюбно, і незабаром Захід знову повернеться до дружніх відносин з росією.

"Російським хокеїстам не варто оголошувати бойкот НХЛ і повертатися до клубів КХЛ. Це не в стилі Росії. Ми ніколи не вели політику таких агресивних дій. Намагалися завжди миролюбно та професійно ставитися до наших суперників на льоду чи в політиці. Бойкот – це не в нашому стилі. Рано чи пізно світ повернеться до нормальної життєдіяльності та дружніх стосунків, побачить миролюбну складову нашої країни", – сказав Биков.

У мережі висміяли заяви Бикова, наголосивши на їх безглуздості. По-перше, про бойкот росіянами НХЛ і мови не йдеться. По-друге, казка про миролюбну росію на 83 день повномасштабного вторгнення в Україну виглядає принаймні безглуздо. До речі, нещодавно подібною заявою відзначився голова РПЦ Патріарх Кирило.

У мережі висміяли слова Бикова про бойкот НХЛ росіянами

Раніше ЧС-2022 з хокею в росії назвали недохокеєм через відсутність росіян на турнірі. Нагадаємо, президент рф володимир путін відмовився грати в хокей у своїй лізі.