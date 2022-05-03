"Патріарх Куріл?": у мережі обурені цинічною заявою Гундяєва про війну (відео)

Глава РПЦ не помічає війну, яку розв'язав путін

У вівторок, 3 травня, на 69-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала.

Відповідну заяву глава РПЦ зробив під час проповіді в Архангельському соборі Московського кремля на Радоницю, дев’ятий день після Великодня.

Кирило цинічно розповідав у своїй проповіді, що росія лише захищалася, попри свій статус "великої" держави.

"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі", — заявив Кирило.

У мережі висміяли заяву Гундяєва, наголосивши, що путінська армія атакує навіть храми УПЦ МП в Україні. Один з користувачів пожартував, що патріарх щось курив перед проповіддю.

Раніше повідомлялося, що росіяни на Великдень влаштували "битву" за безкоштовні яйця. До речі, поява кривавого диктатора володимира путіна на публіці під час великодніх заходів може бути змонтована.

Нагадаємо, священники УПЦ МП звинуватили голову РПЦ патріарха Кирила в єресі.