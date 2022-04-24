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"Дикуни": росіяни влаштували великодню "битву" за безкоштовні яйця (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Росіяни влаштували тисняву через роздачу великодніх яєць Новина оновлена 24 квітня 2022, 22:28
Росіяни влаштували тисняву через роздачу великодніх яєць

Подібні відео з’являються дедалі частіше.

Поки президент росії Володимир Путін нібито прийшов помолитися на великодню службу, священники РПЦ роздавали великодні яйця простим росіянам, щоправда, не обійшлося без традиційної тисняви за їжу.

На це звернув увагу фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, як росіяни оточили священника, який роздавав крашанки. У результаті утворилася тиснява, а "голодні" росіяни забирали яйця прямо з кошика священнослужителя, поки той намагався "вижити" в натовпі. До речі, дія відбувалася у Владивостоку (Приморський край).

У мережі висміяли поведінку росіян.

Користувачі мережі висміяли росіян, які влаштували тисняву за яйця на Великдень
Користувачі мережі висміяли росіян, які влаштували тисняву за яйця на Великдень

Додамо, що в Калузькій області російський священник вирішив убезпечити себе від тисняви, а тому просто кидав яйця у бік парафіян.

"Тим часом у Калузької області ловлять шоколадні яйця. Чому не з лопати? Вам же не звикати", — пожартував нардеп Олексій Гончаренко, який опублікував відео на своєму telegram-каналі.

Нагадаємо, у мережі знайшли ще один доказ того, що поява путіна на публіці 24 квітня може бути відеомонтажем.

Раніше повідомлялося, що священники УПЦ МП звинуватили голову РПЦ патріарха Кирила в єресі.

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#Росія #Великдень
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