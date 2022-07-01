В россии устроили "спецоперацию" для поимки хоккеиста сборной: хотел "сбежать" в НХЛ

Спортсмен не успел покинуть россию

Военная прокуратура обратилась в полицию Санкт-Петербурга по поводу вратаря сборной россии по хоккею Ивана Федотова.

Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила "Фонтанка".

По информации источника, в военной прокуратуре заявили, что "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии". Из-за этого в городе проводилась "тихая, но необычная спецоперация". Группы оперативников уголовного розыска, вместе с сотрудниками СОБР, с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга, где мог появиться 25-летний хоккеист.

В ходе "спецоперации" оперативники поймали хоккеиста на выходе из ледовой арены и предложили ему проехать в военкомат. Федотов согласился.

Отметим, такой интерес к персоне Федотова вызван тем, что он является вратарем ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим. Спортсмен отказал московскому клубу в сотрудничестве и решил выступать за команду НХЛ "Филадельфия". В российской команде считают, что Иван "самовольно и незаконно расторгает контракт".

В сети считают, что в ЦСКА просто мстят хоккеисту за попытку уйти из команды.

Ранее сообщалось, что племянник друга путина ударил соперника клюшкой во время хоккейного матча, а судья наказал пострадавшего. К слову, команда рф отстранена от чемпионата мира-2023.