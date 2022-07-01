В россии устроили "спецоперацию" для поимки хоккеиста сборной: хотел "сбежать" в НХЛ
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Спортсмен не успел покинуть россию
Военная прокуратура обратилась в полицию Санкт-Петербурга по поводу вратаря сборной россии по хоккею Ивана Федотова.
Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила "Фонтанка".
По информации источника, в военной прокуратуре заявили, что "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии". Из-за этого в городе проводилась "тихая, но необычная спецоперация". Группы оперативников уголовного розыска, вместе с сотрудниками СОБР, с утра 1 июля заняли выжидательные позиции в разных точках Петербурга, где мог появиться 25-летний хоккеист.
В ходе "спецоперации" оперативники поймали хоккеиста на выходе из ледовой арены и предложили ему проехать в военкомат. Федотов согласился.
Отметим, такой интерес к персоне Федотова вызван тем, что он является вратарем ХК ЦСКА, то есть формально военнослужащим. Спортсмен отказал московскому клубу в сотрудничестве и решил выступать за команду НХЛ "Филадельфия". В российской команде считают, что Иван "самовольно и незаконно расторгает контракт".
В сети считают, что в ЦСКА просто мстят хоккеисту за попытку уйти из команды.
Ранее сообщалось, что племянник друга путина ударил соперника клюшкой во время хоккейного матча, а судья наказал пострадавшего. К слову, команда рф отстранена от чемпионата мира-2023.