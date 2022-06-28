Племянник друга путина ударил соперника клюшкой за дерзость (видео)

В сети над объяснениями сына миллиардера лишь посмеялись

Роман Ротенберг, племянник приспешника президента россии владимира путина Аркадия Ротенберга объяснил, почему ударил соперника клюшкой во время хоккейного матча.

Об этом тренер и вице-президент СКА рассказал "Матч ТВ".

Роман, играя за команду Санкт-Петербурга, на чемпионате Федерации хоккея россии по хоккею "3 на 3" наотмашь ударил 21-летнего Илью Чабана, выступавшего за команду Екатеринбурга. Ротенберг объяснил свой поступок тем, что Чабан является дерзким молодым хоккеистом, который играет жестко.

– Игра горячая, и вы, принимая участие, стали участником горячего эпизода, весьма резонансного. Так понимаю, что в пылу борьбы все бывает, но что было дальше?

– "3 на 3" – очень плотный хоккей. Как дзюдо. Это постоянная борьба, на каждом сантиметре льда.

– С парнем-то помирились?

– Да, мы с Ильей руки пожали. Он играет в жесткой манере, дерзкий молодой парень, борьба. После этого руки пожали, пожелали друг другу удачи.

– То есть сейчас все нормально? Разошлись друзьями?

– Как и всегда в хоккее, – сказал Роман.

В сети высмеяли слова Ротенберга.

Отец Романа Борис Ротенберг является братом Аркадия Ротенберга, близкого друга путина. Оба брата являются долларовыми миллиардерами.

Ранее сообщалось, что сборную россии по хоккею отстранили от чемпионата мира-2023. Однако команда рф все еще может вернуться в международную хоккейную семью.