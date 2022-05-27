Сборную россии по хоккею решили "унизить"

Агрессоров не хотят видеть на крупных соревнованиях

В пятницу, 27 мая, на 92-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023.

Соответствующее решение приняла Международная федерации хоккея (ИИХФ), передает официальный сайт организации.

В феврале рф и Беларусь были отстранены от международных турниров до сентября из-за нападения на Украину. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, и ЧМ-2023. Молодежное первенство должно было пройти в Новосибирске и Омске, а взрослый Мундиаль — в Санкт-Петербурге. В итоге ЧМ-2023 по хоккею в элитном дивизионе пройдет в Латвии и Финляндии.

На этом проблемы у рф и беларуси в хоккее не ограничились. В пятницу на конгрессе ИИХФ обсуждался вопрос о переводе рф и Беларуси в первый дивизион (второй по силе дивизион на ЧМ, — Ред.).

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов назвал подобное обсуждение "унижением россии".

"Что тут обсуждать? Послать их надо подальше и все. Какой первый дивизион чемпионата мира? Унижаться совсем до нуля, что ли? Моя точка зрения такова, что это допустить нельзя ни в коем случае", — цитирует Фетисова "Чемпионат".

В сети отреагировали на истерику Фетисова из-за возможного понижения сборной рф в классе

Ранее у советского хоккеиста-чемпиона внезапно случился "приступ патриотизма" к россии.

Напомним, в рф назвали ЧМ-2022 по хоккею "недохоккеем" из-за отсутствия россиян.