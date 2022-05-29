россии предъявили условие для возвращения в международный хоккей

россию могут допустить до соревнований по хоккею в следующем сезоне

Международная федерации хоккея (ИИХФ) на днях приняла решение об отстранении сборных россии и Беларуси, а теперь стало известно, как рф может вернуться в хоккейную семью.

Об условии возвращения сборной россии в турниры под эгидой ИИХФ рассказал президент организации Люк Тардиф, передает rsport.

Тардиф заявил, что россия сможет в следующем сезоне участвовать в турнирах, если ситуация между рф и Украиной изменится.

"Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею вынуждена будет пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ", – сказал Люк Тардиф.

Напомним, сборная россии была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года. Юниорская сборная рф не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде.

Ранее сообщалось, что у советского хоккеиста-чемпиона случился внезапный "приступ патриотизма" к рф. Напомним, в рф назвали ЧМ-2022 по хоккею "недохоккеем" из-за отсутствия россиян на турнире