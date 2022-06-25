Российский феодализм: сын приспешника путина ударил клюшкой соперника, арбитр наказал пострадавшего (видео)

В россии все еще процветает феодализм

Роман Ротенберг, сын приспешника президента россии владимира путина Бориса Ротенберга во время хоккейного матча ударил соперника клюшкой.

Об єтом сообщает telegram-канал Derzhi, опубликовавший видео инцидента.

Роман, который является тренером и вице-президентом СКА, ударил 21-летнего хоккеиста Илью Чабана во время матча "3 на 3" на турнире в Балашихе (Московская область). Ротенберг играл за команду Санкт-Петербурга, а Чабан – за Екатеринбург.

В какой-то момент поединка Ротенберг уходил с шайбой за ворота, а Чабан попытался его блокировать. Это не понравилось Роману и он с разворота ударил соперника клюшкой по спине. Самое забавное, что арбитр в этой ситуации наказал Илью и назначил в ворота Екатеринбурга штрафной бросок.

В сети высмеяли судейство, отметив, что в россии до сих пор процветает феодализм и барин может бить холопа, когда захочет.

Борис Ротенберг является братом Аркадия Ротенберга, близкого друга путина. Оба брата являются долларовыми миллиардерами. Борис иногда играл с путиным в хоккей, где всегда мастерски пропускал главу кремля к своим воротам.

Ранее сообщалось, что путин отказался в 2022 году играть в хоккей, а сборную рф по хоккею отстранили от ЧМ-2023.