Російський феодалізм: син поплічника путіна вдарив ключкою суперника, арбітр покарав потерпілого (відео)

У росії все ще процвітає феодалізм

Роман Ротенберг, син поплічника президента росії володимира путіна Бориса Ротенберга під час хокейного матчу вдарив суперника ключкою.

Про це повідомляє telegram-канал Derzhi, який опублікував відео інциденту.

Роман, який є тренером та віцепрезидентом СКА, вдарив 21-річного хокеїста Іллю Чабана під час матчу "3 на 3" на турнірі у Балашисі (Московська область). Ротенберг грав за команду Санкт-Петербурга, а Чабан — за Єкатеринбург.

В якийсь момент поєдинку Ротенберг йшов із шайбою за ворота, а Чабан спробував його блокувати. Це не сподобалося Романові й він з розвороту вдарив суперника ключкою по спині. Найцікавіше, що арбітр у цій ситуації покарав Іллю та призначив у ворота Єкатеринбурга штрафний кидок.

У мережі висміяли суддівство, зазначивши, що в росії досі процвітає феодалізм і пан може бити холопа, коли захоче.

Борис Ротенберг є братом Аркадія Ротенберга, близького друга путіна. Обидва брати є доларовими мільярдерами. Борис іноді грав із путіним у хокей, де завжди майстерно пропускав голову кремля до своїх воріт.

Раніше повідомлялося, що путін відмовився у 2022 році грати в хокей, а збірну росії з хокею відсторонили від ЧС-2023.