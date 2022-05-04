"Решил коньки отбросить?" путин отказался выходить на лед

Похоже, диктатор завязал со спортом

После того как президент рф владимир путин поприветствовал участников финала Ночной хоккейной лиги стало известно, что сам кровавый диктатор отказался выходить на лед.

Об этом в комментарии для rsport заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.

Кровавый диктатор уже несколько лет играет в Ночной хоккейной лиге, которую основали по его инициативе в 2011 году. путин традиционно выходит на лед под номером 11. Похоже, 10 мая, когда пройдет финальная игра в Ночной лиге, 69-летний президент рф будет лишь наблюдать за событиями на льду.

В сети высмеяли диктатора. Один из пользователей пошутил, что тот решил отбросить коньки.

В сети высмеяли путина из-за отказа сыграть в хоккей

В последний раз путин выходил публично на лед вместе с непризнанным президентом Беларуси александром лукашенко. После переговоров в Санкт-Петербурге диктаторы вышли на лед и забили 9 шайб на двоих (разумеется, путин забил больше, — Ред.). К слову Лукашенко играет чаще путина, а недавно ему даже зарядили клюшкой по голове.

Ранее известный музыкант Игорь Бутман заявил, что у путина сильные руки, что он показывает на хоккейной площадке.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею.