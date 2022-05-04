"Решил коньки отбросить?" путин отказался выходить на лед
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Похоже, диктатор завязал со спортом
После того как президент рф владимир путин поприветствовал участников финала Ночной хоккейной лиги стало известно, что сам кровавый диктатор отказался выходить на лед.
Об этом в комментарии для rsport заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.
Кровавый диктатор уже несколько лет играет в Ночной хоккейной лиге, которую основали по его инициативе в 2011 году. путин традиционно выходит на лед под номером 11. Похоже, 10 мая, когда пройдет финальная игра в Ночной лиге, 69-летний президент рф будет лишь наблюдать за событиями на льду.
В сети высмеяли диктатора. Один из пользователей пошутил, что тот решил отбросить коньки.
В последний раз путин выходил публично на лед вместе с непризнанным президентом Беларуси александром лукашенко. После переговоров в Санкт-Петербурге диктаторы вышли на лед и забили 9 шайб на двоих (разумеется, путин забил больше, — Ред.). К слову Лукашенко играет чаще путина, а недавно ему даже зарядили клюшкой по голове.
Ранее известный музыкант Игорь Бутман заявил, что у путина сильные руки, что он показывает на хоккейной площадке.
Напомним, из-за полномасштабного вторжения рф в Украину россия лишилась права на проведение чемпионата мира по хоккею.