Зато россияне смогут наблюдать за игрой диктаторов.

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф в Украину у россии отобрали право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Об этом сообщает Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на своем официальном сайте.

Решение об отмене турнира было принято на последнем заседании Совета IIHF, которое состоялось во вторник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, Россия, с 5 по 21 мая 2023 года. Новый хозяин чемпионата мира будет утвержден во время Ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в последнюю неделю Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года.

Добавим, что IIHF приняло такое решение из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

В сети высмеяли очередную "геополитическую победу" путина:

У россии забрали ЧМ-2023 по хоккею - реакция сети

Ранее сообщалось, что непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко получил клюшкой по голове во время хоккейного матча.

Напомним, кровавый диктатор владимир путин остался недовольным итогами Олимпиады-2022.