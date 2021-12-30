"Диктаторы-хоккеисты не скучают": в сети высмеяли Путина и Лукашенко, забивших 9 шайб на двоих (видео)

После переговоров политики перешли на лед.

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров в Санкт-Петербурге сыграли за одну команду в хоккейном матче.

Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале РБК.

Сообщается, что игра прошла в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне. Путин и Лукашенко сыграли за команду "Белых" против "Красных". В матче приняли участие многие звезды советского и российского хоккея, в частности Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук и Алексей Касатонов. Товарищеский поединок завершился в пользу команды "Белых" со счетом 18:7. Путин забил 7 шайб, а Лукашенко — 2.

Видео с игрой Путина и Лукашенко доступно в сети:

В комментариях под видео высмеяли данное "представление".

В сети высмеяли игру Путина и Лукашенко в хоккей

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная России с треском стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею, пропустив 6 шайб от Швеции. К слову, МЧМ-2021 был остановлен из-за коронавируса.

Напомним, недавно перед матчем КХЛ финские организаторы по ошибке включили не тот гимн на игре команды из Беларуси.