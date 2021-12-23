Команде из Беларуси перед матчем включили гимн другой страны: момент конфуза сняли на видео
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Необычный инцидент произошел в Финляндии.
Перед матчем регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" — "Динамо" (Минск) финские организаторы поединка вместо гимна Беларуси включили гимн Палау.
Об этом сообщает "Чемпионат".
Перед стартом поединка, который проходил в Хельсинки, организаторы забыли включить гимн Беларуси, а спохватившись, включили гимн Палау (островное государство в Тихом океане).
Примечательно, что в связи с политической обстановкой в Беларуси болельщики "Йокерита" были категорически против поездки своей команды в Минск. В итоге финны не отправились на гостевую игру, а КХЛ засчитала им техническое поражение.
Добавим, что игра в Финляндии завершилась победой "Йокерита" в овертайме со счетом 2:1. Финны идут на втором месте в Западной конференции, а "Динамо" (Минск) занимает 8-е место.
Видео инцидента перед игрой:
Видеообзор матча "Йокерит" — "Динамо" (Минск):
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