Укр

Команде из Беларуси перед матчем включили гимн другой страны: момент конфуза сняли на видео

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" (Минск) Новость обновлена 23 декабря 2021, 10:47
"Динамо" (Минск)

Необычный инцидент произошел в Финляндии.

Перед матчем регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" — "Динамо" (Минск) финские организаторы поединка вместо гимна Беларуси включили гимн Палау.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Перед стартом поединка, который проходил в Хельсинки, организаторы забыли включить гимн Беларуси, а спохватившись, включили гимн Палау (островное государство в Тихом океане).

Примечательно, что в связи с политической обстановкой в Беларуси болельщики "Йокерита" были категорически против поездки своей команды в Минск. В итоге финны не отправились на гостевую игру, а КХЛ засчитала им техническое поражение.

Добавим, что игра в Финляндии завершилась победой "Йокерита" в овертайме со счетом 2:1. Финны идут на втором месте в Западной конференции, а "Динамо" (Минск) занимает 8-е место.

Видео инцидента перед игрой:

Видеообзор матча "Йокерит" — "Динамо" (Минск):

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная России провела международный матч в форме с надписью "СССР".

Теги:
#Хоккей #КХЛ
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